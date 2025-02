Карол Мидълтън: Какво знаем за жената, отгледала бъдещата кралица на Великобритания

Карол Мидълтън е родена на 31 януари 1955 г. в Лондон в семейство от работническата класа. Баща ѝ е строителен работник, а майка ѝ работи в магазин за бижута. Още от малка Карол е решена да постигне по-добър живот за себе си и своето бъдещо семейство.

Кариерата ѝ започва като стюардеса в British Airways, където среща бъдещия си съпруг Майкъл Мидълтън, който по това време работи като ръководител на въздушния трафик. Общите им амбиции и трудолюбие стават основа за съвместния им успех.

През 1987 г. Карол основава Party Pieces – компания, специализирана в доставка на парти консумативи. Бизнесът бързо набира популярност, което позволява на семейство Мидълтън да постигне финансова стабилност и да осигури на децата си образование в престижни частни училища.

Carole Middleton, a strong woman who grew up on a council estate, started a business from her kitchen table, became a millionaire by the time she was 30 & happily married for 45 years. Lived with all of her children and raised a kind and respectful daughter Princess Catherine ❤️ pic.twitter.com/WaNbb7KNa3 — The Prince (@freedom_007__) January 8, 2025

Семейни ценности и подготовка за живота в кралските среди

Карол и Майкъл имат три деца – Кейт, Пипа (Филипа) и Джеймс. Те израстват в топла семейна атмосфера, където се чувстват подкрепени и обичани. Родителите им ги учат на амбиция, но без излишна надменност.

Карол играе ключова роля в адаптацията на Кейт към висшето общество още преди брака ѝ с принц Уилям. Постоянната ѝ подкрепа помага на дъщеря ѝ да запази увереността си, особено по време на обучението си в Университета Сейнт Андрюс, където Кейт среща бъдещия си съпруг.

Когато връзката между Кейт и Уилям става публична, Карол продължава да бъде до дъщеря си, давайки ѝ навременни съвети и подкрепа в трудни моменти.

Wishing a very happy 70th birthday to Carole Middleton 🥳🥳 she is such an amazing woman, wife, mother, mother-in-law and grandma and she just deserves the best! Carole has always been so respectful with our Prince of Wales and she and the Middletons are essential for the + pic.twitter.com/hxRoeLjX86 — The Wales Family (fan account) (@lovefamilywales) January 31, 2025

Подкрепа в кралските задължения и ролята на баба

След като Кейт се присъединява към кралското семейство, влиянието на Карол не намалява, а напротив – става още по-важно. Тя помага на дъщеря си да се справя с натиска на кралските задължения и с предизвикателствата на майчинството.

Като баба на принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, Карол активно участва в тяхното възпитание. Тя често помага на Кейт в грижите за децата и се старае те да имат нормално детство, въпреки техния кралски статус.

Трудности и устойчивост

Въпреки успеха на Party Pieces, през последните години компанията изпитва финансови затруднения. През 2023 г. семейството решава да я продаде, с което се затваря важна глава в живота на сем. Мидълтън. Но Карол запазва своята устойчивост и се фокусира върху най-важното – семейството си.

Карол често присъства на ключови кралски събития като турнира на Уимбълдън и кралските сватби, винаги оставайки до дъщеря си като опора и съветник.

Ролята ѝ в трудни моменти и образът на „матриарх“

През януари Карол навърши 70 години, а Кейт не пропусна да отправи топли поздрави по случая. Според източници, след като Кейт е диагностицирана с рак през март миналата година, Карол става още по-важна опора за нея.

„Карол беше невероятна през последната година, “ споделя източник. „Виждам я като пионерка – жена, която води семейна каруца с пушка до краката си и три деца зад нея, готова да отблъсне всяко препятствие. Всъщност, тя прави точно това през целия си живот.“

Кейт и Уилям често посещават семейство Мидълтън с децата си, прекарвайки време заедно в игри и семейни занимания.

„Карол е изключително практична и уравновесена майка и баба,“ споделя Ингрид Сюард, автор на книгата “My Mother and Me”, която разглежда връзката между краля и покойната кралица. „Тя не пита какво може да направи – просто го прави. Винаги е активна и ангажирана.“

Carole Middleton further added

"For me, what really matters is that my family stays connected. I want to run down the hills, climb the trees & go to the playground with my grandchildren. As long as I am able to, that’s what I’ll do; Cook with them & muck around dancing"😍7/18 pic.twitter.com/56OfNoyji4 — Canellecitadelle (@Canellelabelle) May 31, 2023

Незаменима опора за Кейт и семейството

Според Ингрид, Карол е създала традиционна семейна среда, която принц Уилям обожава. „Когато нещо не е наред, всички се обединяват под ръководството на Карол. Тя е матриархът на това семейство и всички се съобразяват с нея, защото я уважават.“

Карол често взема внуците си на почивки – от пътешествия с яхта до ски курорти.

„Уилям играе огромна роля в тази връзка, защото обича семейство Мидълтън,“ обяснява Ингрид. „Те му дават уютната семейна атмосфера, за която принцеса Даяна винаги мечтаеше да има.“

Карол Мидълтън е много повече от майката на бъдещата кралица. Тя е жена, която е изградила успешен бизнес, възпитала три достойни деца и винаги е била до тях. Нейната сила, решителност и отдаденост оставят дълбок отпечатък в живота на Кейт и в кралското семейство като цяло.

Въпреки че Карол предпочита да остане в сянка, влиянието ѝ е неоспоримо. Тази история ни напомня, че зад всяка известна личност стои някой, който я подкрепя в най-важните моменти.

Източник: newsukraine.rbc.ua