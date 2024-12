Останки от кораб, намерени край Кения, може да са от последното плаване на Вашку да Гама

Учени смятат, че потънал кораб, открит близо до най-южната част на африканско крайбрежие, може да е останките на галеона „Сао Жорзе“ - португалски кораб, за който се смята, че е потънал по време на последното пътуване на известния изследовател Вашку да Гама, съобщи Физ. орг, предава БТА.

Археолозите, които правят проучването, са от университета на Коимбра, Португалия, Националния музей на Кения и Морския музей в Берген, Норвегия. В статията, публикувана в Journal of Maritime Archaeology, учените описват как са проучили материали, извлечени от потъналия кораб от предишни изследователи, и дървен материал, който сами са извадили, за да научат повече за кораба и неговата история.

През 2013 г. край югоизточния бряг на Кения, близо до град Малинди, е открит потънал кораб на около 500 метра от брега и само на 6 м дълбочина. Изследването на плавателния съд е било трудно поради състоянието и местоположение му. Смята се, че корабът е потънал преди повече от 500 години и е спрял върху коралов риф. С течение на годините се е утаил в рифа, което затруднява работата.

