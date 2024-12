Мъж откри рядък метеорит по-ценен от злато (ВИДЕО)

През 2015 година, австралийският златотърсач Дейвид Хоул търсил ценни находки в парка Maryborough Regional, близо до Мелбърн. Въоръжен с металотърсач, той попаднал на нещо необичайно – тежък червеникав камък, покрит с жълта глина.

Убеден, че в него се крие самородно злато, Хоул занесъл находката си у дома и предприел всички възможни методи, за да я отвори. Той използвал резачки, бормашини, киселини и дори чук, но камъкът останал непокътнат. Причината? Това не било златна находка, а нещо далеч по-рядко – метеорит.

Съвет от експерти

През 2019 г., след години на безуспешни опити, Хоул занесъл мистериозния камък в Мелбърнския музей за идентификация. „На пръв поглед личеше, че това е метеорит,“ разказва геологът Дърмот Хенри пред вестник Sydney Morning Herald. „Повърхността му беше оформена и вдлъбната – знак, че е преминал през атмосферата на Земята.“

Хенри, с над 37 години опит и хиляди анализирани камъни, потвърдил автентичността на находката. „Само два от всички камъни, които съм изследвал, се оказаха истински метеорити, и това е един от тях.“

Метеоритът, кръстен „Мерибъро“ на града, където е намерен, тежи внушителните 17 килограма. Учени използвали диамантено острие, за да отрежат малка част от него и установили, че съдържа високо съдържание на желязо. Камъкът е класифициран като H5 обикновен хондрит, вид, който се среща изключително рядко.

Изследователите открили в метеорита хондрули – малки кристализирани капчици метални минерали, които разказват историята на неговия произход. „Метеоритите са най-достъпната форма на космически изследвания,“ обяснява Хенри. „Те ни връщат милиарди години назад във времето, разкривайки информация за възрастта, химията и формирането на Слънчевата система.“

Някои метеорити дори съдържат органични молекули, включително аминокиселини – градивните елементи на живота. Макар че учените все още не знаят със сигурност откъде точно е дошъл „Мерибъро“ или колко дълго е лежал на Земята, те предполагат, че произходът му е от астероидния пояс между Марс и Юпитер.

Рядкост, по-ценна от злато

Радиовъглеродният анализ показва, че метеоритът е попаднал на Земята преди между 100 и 1000 години. Възможно е да е свързан със зрелищни метеоритни дъждове, регистрирани между 1889 и 1951 година.

„Мерибъро“ е един от едва 17-те метеорита, намерени в австралийския щат Виктория, и вторият по големина хондрит, открит там. „Тази находка е много по-ценна за науката от златото,“ казва Хенри. „Вероятността да бъде открита е просто астрономическа.“

Метеоритът „Мерибъро“ не е единственият случай, при който скъпоценна космическа находка остава неразпозната с години. През 2018 година друг метеорит, използван като подпора на врата, бе идентифициран след 80 години.

Може би е време да разгледате внимателно двора си – онзи тежък, необикновен камък може да се окаже истинско космическо съкровище.

Изследването на метеорита „Мерибъро“ е публикувано в научното списание Proceedings of the Royal Society of Victoria.