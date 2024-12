Spotify Wrapped 2024: Коя е най-слушаната песен на 2024 година?

С наближаването на края на годината Spotify разкри своята ежегодна статистика Spotify Wrapped 2024, която показва музикалните навици на милиони слушатели през последните 12 месеца. Глобалните и локалните класации включват най-стриймваните артисти, песни, албуми, подкасти и аудиокниги, както и най-вирусните песни (най-разпространените в социалните мрежи).

И, както мнозина очакваха, Тейлър Суифт заема челното място в класациите за най-популярен артисти глобално, в САЩ и във Великобритания с 26,6 милиарда слушания. Но този път тя има сериозна конкуренция в лицето на певицата Сабрина Карпентър, която я придружи на голяма част от турнето The Eras Tour като подгряващ артист.

Тейлър Суифт: Кралицата на 2024

С последния си албум The Tortured Poets Department: The Anthology, Суифт оглавява списъка за най-стриймвани албуми в света. Нейният преиздаден албум 1989 (Taylor's Version) също намери място в топ 10, заемайки шесто място в глобалната класация и пето във Великобритания. Албумът ѝ от 2019 г. Lover също се нарежда сред най-добрите, както глобално, така и във Великобритания.

Сред другите артисти, които доминираха класациите, са The Weeknd, Били Айлиш, Ариана Гранде и Дрейк – въпреки че годината му бе изпълнена с предизвикателства.

Най-стриймвани песни и албуми

Най-стриймваната песен в цял свят е Espresso на Сабрина Карпентър с над 1,6 милиарда слушания, следвана от Beautiful Things на Бенсън Буун и BIRDS OF A FEATHER на Били Айлиш. Песента на Сабрина Espresso също се нарежда сред списъка за най-вирусни песни в Spotify, докато дуетът на Бруно Марс и Лейди Гага Die With A Smile оглавява класацията.

Най-слушаните артисти за 2024 година

Тейлър Суифт The Weeknd Bad Bunny Дрейк Били Айлиш Травис Скот Peso Pluma Кание Уест Ариана Гранде Feid

Най-стриймвани песни

Espresso – Сабрина Карпентър Beautiful Things – Бенсън Буун BIRDS OF A FEATHER – Били Айлиш Gata Only – FloyyMenor, Cris MJ Lose Control – Teddy Swims

Най-вирусни песни

Die With A Smile – Бруно Марс и Лейди Гага BIRDS OF A FEATHER – Били Айлиш Beautiful Things – Бенсън Буун Lose Control – Teddy Swims Good Luck, Babe! – Chappell Roan

Най-добрите подкасти и аудиокниги

Spotify също така разкри кои подкасти и аудиокниги са завладяли публиката през 2024 г. The Joe Rogan Experience продължава да е най-популярният подкаст, докато A Court of Thorns And Roses на Сара Дж. Маас е най-слушаната аудиокнига.

Топ 3 подкасти:

The Joe Rogan Experience Call Her Daddy Huberman Lab

Топ аудиокниги:

A Court of Thorns And Roses – Сара Дж. Маас The Fellowship Of The Ring – Дж. Р. Р. Толкин I’m Glad My Mom Died – Дженет Маккърди

Емоционален финал на 2024 година

Spotify Wrapped 2024 не само ни припомня кои песни и албуми ни съпровождаха през годината, но и подчертава културното влияние на артисти като Тейлър Суифт и Били Айлиш. С милиони слушания и ангажирана публика, тези звезди продължават да оставят своя отпечатък в музикалната индустрия.