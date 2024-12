И японското саке влезе в Списъка на културното наследство на ЮНЕСКО

Традиционната японска напитка саке влезе в Списъка на нематериалното културното наследство на ЮНЕСКО, съобщават световните осведомителни агенции.

Сакето е може би нещо много по-японско от световноизвестното суши. То се приготвя във вековни пивоварни високо в планините, пие се в заведенията „изакая“, лее се по време на сватби и се сервира леко охладено за специални тостове.

Пивкото оризово вино, което играе ключова роля в кулинарните традиции на Япония, беше включено в сряда от ЮНЕСКО в списъка на „нематериалното културно наследство на човечеството“. На среща в Луке, Парагвай, членовете на Комитета на ЮНЕСКО за опазване на културното наследство на човечеството гласуваха за включването в списъка на 45 културни практики и продукти по света.

За разлика от Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, който включва обекти, считани за важни за човечеството, като пирамидите в Гиза в Египет, наименованието „нематериално културно наследство“ назовава продукти и практики на различни култури, които заслужават признание.

Японска делегация приветства съобщението от Луке. „Сакето се счита за божествен дар и е от съществено значение за социалните и културните събития в Япония“, заяви Такехиро Кано, японският посланик в ЮНЕСКО.

