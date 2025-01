Огромна дупка „погълна“ камион в Япония (ВИДЕО)

Цял камион падна в огромна дупка, изненадващо отворила се на път в префектура Сайтама, Япония, предаде „Ройтерс”, цитирана от NOVA.

Според пожарната дупката е широка около 10 метра и дълбока 6 метра. Срутването е станало точно преди да премине камионът, предава японският в. „Майничи”.

Местните власти обясняват, че канализационна тръба е корозирала и вследствие на това пръст и пясък са пропаднали и са създали кухина под земята.

A sinkhole the size of a swimming pool opened up on a busy street in Japan, swallowing a truck and trapping the driver. pic.twitter.com/UocJodb7Qy