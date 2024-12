Кралският монетен двор пусна лимитирани монети в чест на Пол Маккартни

Кралският монетен двор, официалният монетен двор на Великобритания, пусна на 6 декември колекция от монети по 5 лири в чест на Пол Маккартни, посветена на кариерата на бившия "бийтъл", предаде АФП.

„Това е огромна чест“, заяви 82-годишната музикална икона, която работи с британската агенция по дизайна на колекционерските монети.

Сребърни или цветни, те са вдъхновени от психеделичните шарки, които украсяват неговото дъгообразно „магическо пиано“ от ерата на „Бийтълс“, с името на изпълнителя, неговия електрически бас Höfner и логото на групата Wings, създадена година след разпадането на The Fab Four - една от най-големите трибют групи на „Бийтълс“.

Can’t Buy Me Love: Sir Paul McCartney celebrated on Royal Mint coins https://t.co/FkHp4EkxpK pic.twitter.com/TxZylGDret

„Никога не бих могъл да очаквам такова нещо, когато още бях дете“, добавя той, цитиран от БГНЕС.

„Нашите монети отдават почит на икони и важни събития от британската история, така че за нас беше важно забележителната музикална кариера на Пол Маккартни да бъде отбелязана върху официална монета на Обединеното кралство“, заяви Ребека Морган, ръководител на отдела за възпоменателни монети на агенцията.

„Това, което прави тази творба толкова специална, е, че Пол е участвал в целия процес на проектиране. Тя е посветена на няколко елемента от соловата му кариера и се надяваме, че феновете ще оценят препратките“, добави тя.

Тези лимитирани монети ще се продават на уебсайта на Кралския монетен двор в няколко варианта, като началната им цена е 15,50 паунда (19 евро).

Specially minted Paul McCartney UK coins to go on sale as part of legends collection https://t.co/DCnfswsqrX