Договор на „Бийтълс“ за участие в клуб в Хамбург се очаква да достигне до 40 000 долара на търг

Очаква се оригиналният договор на „Бийтълс“ за свирене в клуб в Хамбург да достигне до близо 40 000 долара на предстоящ търг онлайн, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

Барабанистът Пийт Бест свири при първите участия на групата в Star-Club от 13 април до 31 май 1962 г. в западногерманския град, където те отиват, за да усъвършенстват уменията си. Тогава „Бийтълс“ свирят на откриването на новия клуб, който е с капацитет за 2000 души.

Когато „Бийтълс“ се завръщат в Хамбург през ноември 1962 г., Ринго Стар е вече барабанист, след като мениджърът им Брайън Ъпстийн уволнява Бест три месеца по-рано.

Договорът за музикално озвучаване между 1 и 14 ноември предвижда „Бийтълс“ да свирят по три часа на ден в отделни серии с едночасова почивка след всяко изпълнение.

'The original contract for The Beatles to perform at one of their Hamburg residencies is expected to fetch up to £30,000 ($39,950) at auction.' https://t.co/t7IlU4vUuf