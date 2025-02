Дженифър Лав Хюит без грим за 46-ия си рожден ден

Дженифър Лав Хюи навърши 46 години в петък, 21 февруари, и отбеляза повода със сантиментално послание в Instagram. Актрисата сподели серия от селфита без грим и без филтри, разкривайки искрените си мисли за остаряването и приемането на себе си.

На първата снимка Хюит е заснета в профил, с нежна усмивка, разпуснати вълнисти коси и облечена в светлосин пуловер, допълнен от златно колие и обеца на носа. В други кадри тя игриво накланя глава настрани и подава език към камерата.

"46 години. Без грим и без филтър (Една от най-добрите ми приятелки мрази филтрите, така че това е за теб ❤️)", написа актрисата в описанието на публикацията.

"Началото на тази година беше трудно за мен", сподели тя. "Не се чувствам напълно себе си. Но може би това е начинът, по който трябва да намеря истинската си същност. В тази загуба и обърканост открих странно спокойствие и умение да се отпусна, което обикновено ми е трудно."

Хюит отправи благодарност към съпруга си Брайън Халисей и трите им деца – Отъм, Атикус и Ейдън, наричайки ги "най-големият подарък" в живота ѝ. Тя също така благодари на майка си и приятелите си, които всеки ден я вдъхновяват да бъде по-добър човек.

"Имам всичко, от което наистина се нуждая – щастливи моменти, възможността да продължавам да работя в любимата си професия, повече време с приятели и, разбира се, вкусна храна", сподели тя. "Надявам се тази година да донесе повече яснота и, може би, връщането на малко магия в живота ми."

Актрисата също засегна темата за начина, по който светът се отнася към жените с напредването на възрастта. "Виждала съм колко жесток може да бъде светът към жените, когато остаряват, но също така съм виждала и как жените, на които се възхищавам, стават по-щастливи, по-секси и по-силни с всяка изминала година."

"Изключително съм благодарна за този живот. Обичам всички, които избират да вървят редом с мен в него, и съм готова да дам любов както на младото си аз, така и на бъдещото си аз, защото те винаги ще бъдат част от мен. Изпращам любов към всички и вдигам тост за 46! ❤️", завърши тя публикацията си.

Хюит, която стана известна още като дете в шоуто "Kids Incorporated", често е била обект на коментари относно външния си вид. Наскоро тя беше критикувана в социалните мрежи, че изглежда "неразпознаваема", след като показа нова прическа с къс тъмен боб.

Jennifer Love Hewitt debuts new hairstyle. pic.twitter.com/zAmnNFbdsM — Pop Crave (@PopCrave) August 28, 2023

През декември 2023 г. в подкаста "Inside of You with Michael Rosenbaum" звездата от "Знам какво направи миналото лято" сподели колко трудно е да остаряваш в Холивуд: "Ако си в шоубизнеса, винаги изглежда, че не правиш нищо правилно."

Тя също така обясни защо е решила да отговори на негативните коментари, като подчерта, че "единствената причина тези хора да ме притесняват е, че съм майка на момиче."

"Опасно е да поставяме такива очаквания върху хората. Опасно е да казваме на жените: 'Не можеш да изглеждаш по-различно от това, което съм свикнал да виждам.' Това е нереалистично и несправедливо", заключи Хюит.

Източник: people.com