Джъд Лоу получи звезда на холивудската Алея на славата (ВИДЕО+СНИМКИ)

Джъд Лоу добави още едно отличие към впечатляващата си кариера – вече може да се похвали със своя звезда на Алеята на славата в Холивуд. Звездата му беше официално открита по време на церемония в четвъртък следобед, на която актьорът беше почетен за три десетилетия успешна работа в киното.

По време на церемонията чаровният актьор бе подкрепен от съпругата си и децата си Айрис и Рафърти.

На събитието режисьорът Дейвид Лоури изрази възхищението си от работната етика и отдадеността на Лоу към актьорското изкуство.

"Той никога не повтаря едно и също нещо. Никога не избира лесния или сигурен път," каза Лоури. "Подхожда към работата си с голяма доза смирение и доброта и се отдава до степен, която би изглеждала плашеща, ако не беше толкова вдъхновяваща."

Jude Law receives his star on the #HollywoodWalkofFame today pic.twitter.com/Zb1EdORtgM

— The Hollywood Reporter (@THR) December 12, 2024

Впечатляваща кариера и признания

Джъд Лоу е носител на наградата БАФТА и многократно номиниран за "Оскар", "Тони" и наградата "Оливие". Признанието към него се дължи на впечатляващите му роли в редица успешни филми и проекти. Сред тях са номинацията за наградата "Готъм" за най-добър актьор в "The Nest" и възторжените отзиви за сериала на HBO "The Third Day".

Ролята му в "Талантливият г-н Рипли" му донесе БАФТА и номинация за "Оскар". Той също така блесна в "Студена планина," където получи номинации за няколко престижни награди.

Jude Law got support from wife Phillipa Coan, son Rafferty Law and daughter Iris Law as he received a star on the Hollywood Walk of Fame! 🌟❤️ pic.twitter.com/u6NssmdN6w

— ExtraTV (@extratv) December 12, 2024

Признание за сътрудничеството

По време на речта си Лоу отдаде заслугите за своя успех на многобройните си колеги и сътрудници през годините.

"Не можеш да бъдеш актьор сам ... нуждата от сътрудничество е сърцето на най-голямата награда в това изкуство. Някои от вас, които са тук, както и много други, с които съм работил през тези 30 години – хора, от които съм се учил, които са ме вдъхновявали и направлявали – те са причината тази звезда да съществува, и искам да им благодаря."

Хитови филми и международен успех

Кариерата на Лоу обхваща разнообразни и успешни проекти, които са генерирали приходи от милиарди долари в световния бокс офис. Сред тях са "Изкуствен интелект" на Стивън Спилбърг, "Гранд Хотел Будапеща" на Уес Андерсън и франчайзът "Фантастични животни" на Дж. К. Роулинг, където той играе ролята на Албус Дъмбълдор.

Лоу също така участва като доктор Уотсън в поредицата "Шерлок Холмс" на Гай Ричи, която донесе над 500 милиона долара приходи от всяка част.

Последни проекти

Актьорът продължава да впечатлява с разнообразните си роли. Сред последните му проекти е филмът "Питър Пан и Уенди," където изигра Капитан Хук. Други знакови заглавия в неговата кариера включват "Среднощ в градината на доброто и злото," "Близо до теб" и "Капитан Марвел."

Със звезда на Алеята на славата и кариера, изпълнена с успехи, Джъд Лоу затвърждава позицията си на един от най-уважаваните и талантливи актьори на нашето време.