Вал Килмър имаше най-големите красавици приживе, но остана сам докрая

Вал Килмър не беше просто актьор – той беше символ на една епоха, в която Холивуд все още имаше романтика, мистика и неповторима харизма. Звездата от "Топ Гън", "Тумбстоун" и "Батман завинаги" почина от пневмония, след 11-годишна битка с рак на гърлото. Той беше на 64 години.

През 80-те и началото на 90-те години, Килмър бе едно от най-желаните имена в Холивуд – както от режисьори, така и от най-обаятелните жени в индустрията. Сред романтичните му връзки се открояват суперзвезди като Синди Крауфорд, Анджелина Джоли, Елен Баркин и най-запомнящата се – Шер.

“Той не беше обикновен човек,” казва режисьорът Брет Ратнър. “Очарованието му – както на екрана, така и извън него – беше невероятно. Вал беше чаровен, забавен и изключително талантлив.”

Първата голяма любов на Килмър бе именно Шер. По онова време той е на 21 и току-що е завършил актьорската школа „Джулиард“, когато двамата се запознават на рожден ден. Тя е в средата на 30-те. В автобиографията си "I'm Your Huckleberry", Килмър описва как певицата го отвежда в луксозен апартамент в Caesars Palace в Лас Вегас и двамата започват бурна връзка.

„Бях запленен, развълнуван и поласкан… Може би решението да напусна Ню Йорк и да се преместя в Холивуд с Шер беше по-лесно, отколкото изглеждаше.“

Шер също не крие чувствата си – в интервю за Howard Stern Show през 2023 г. споделя, че била "лудо влюбена" във Вал и той е единственият мъж, който е късал с нея, а в сп. People признава, че и двамата били "алфа личности" и "никой не искаше да отстъпи". Макар връзката им да завършва, те остават приятели. Шер дори се грижи за него след диагнозата рак през 2014 г.

