Почина холивудска звезда, участвала в култовата сцена от "Първичен инстинкт" с Шарън Стоун

Ветеранът актьор Денис Арндт, най-известен с незабравимата си роля в култовата сцена с Шарън Стоун в "Първичен инстинкт", е починал на 86-годишна възраст.

Новината бе потвърдена от неговото семейство чрез онлайн некролог, като се посочва, че Арндт е издъхнал по-рано тази седмица в дома си в Ашланд, Орегон, съобщава TMZ. Въпреки че смъртта му изненада близките, актьорът преживява инсулт през 2019 г., от който тогава успява напълно да се възстанови. Официална причина за смъртта все още не е обявена.

Кариерата на Денис Арндт обхваща десетилетия – от дебюта му през 1974 г. в "The Magical World of Disney" след участието му във Виетнамската война, до участията му в над дузина сезона на прочутия "Oregon Shakespeare Festival".

Истинският пробив за Арндт идва с ролята на лейтенант Фил Уокър в еротичния трилър "Първичен инстинкт" (1992), където участва в прословутата сцена с разпита на героинята на Шарън Стоун – момент, останал завинаги в историята на киното.

Another prolific character actor now belongs to the Ages. Denis Arndt played loyal Lt. Phillip Walker opposite Michael Douglas' mercurial Det. Nick Curran in BASIC INSTINCT (1992). RIP...



💜🎭🎬📺🇺🇸 #RIPDenisArndt#denisarndt#thespian#BasicInstinct pic.twitter.com/sIiOTflp6d — MoonStar Film Reviews (@moonstarfilmrev) March 29, 2025

Денис Лирой Арндт е роден на 23 февруари 1939 г. в Исака, Вашингтон, близо до Сиатъл. Отличен ветеран от Виетнамската война, той получава две медали "Пурпурно сърце" и Почетен медал за службата си като пилот на хеликоптер в армията на САЩ. След като завършва Университета на Вашингтон, прекарва няколко години в Аляска, преди да се върне в Сиатъл, където започва актьорската му кариера.

Sharon Stone on Basic Instinct 1992 — A lot of VHS tapes were damaged at this exact spot pic.twitter.com/L7dRkwe4KC — Interesting Facts (@Interesting228) March 22, 2025

Първата му театрална роля идва по съвет на приятел, докато управлявал сграда с апартаменти. Това го отвежда до създаването на театър Intiman през 1972 г.

Арндт оставя ярка следа както на сцената, така и на екрана. Сред най-известните му филмови участия са "Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid", "Dolphin Tale 2", "Metro" и "Undisputed". В телевизията зрителите го познават от сериали като "Columbo", "L.A. Law", "Picket Fences", "Ally McBeal", "The Practice", "Boston Legal" и други продукции на Дейвид Е. Кели.

През 2016 г. Арндт получава номинация за награда "Тони" за ролята си в бродуейската постановка "Heisenberg", където си партнира с Мери-Луиз Паркър. Макар да не печели отличието, ролята му е високо оценена от критиците.

През 1988 г. се появява и в ситкома "Annie McGuire" по CBS като съпруг на героинята на Мери Тайлър Мур, с Адриен Броуди в ролята на неговия син.

В интервю от 2017 г. Арндт споделя любовта си към театъра: „Никога не мога да се наситя да бъда част от добра история. Театърът е човешкият начин за разказване на истории. Когато си в стая, където се разказва история, усещаш как всички присъстващи преживяват случващото се като свое. Това е магията.“

Актьорът оставя след себе си съпругата си от 45 години – Мейджи, и седем деца: Скот, Тами, Лори, Кирстен, Брайс, Макена и Танър.