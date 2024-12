"Соник" ще има и четвърта част

Paramount Pictures подготвя четвърта част на филма „Соник”, като студиото очаква премиерата да е през пролетта на 2027 г., съобщи NOVA. Новината идва след като „Соник:Филмът 3“ тръгва по големите екрани в петък, където се очаква да оглави боксофиса с 55 до 60 милиона долара от 3800 кина в Северна Америка. Продължението се очертава да бъде хит за празничния сезон, оттук и интересът към синия таралеж. В международен план филмът ще бъде пуснат в 52 държави.

Филмите за Соник са базирани на популярната поредица от видеоигри на Sega, която се появи за първи път през 1991 г.

