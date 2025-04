Джеймс Бонд поема в нова посока: Търси се най-младият досега актьор за ролята

Вълна от вълнение обхвана почитателите на Джеймс Бонд, след като стана ясно, че Amazon MGM Studios възнамерява да поеме в напълно нова посока с емблематичната шпионска поредица. Според източници от индустрията, студиото подготвя кастинг за най-младия актьор, играл Агент 007 досега – като част от плановете за предистории, чието действие ще се развива през 50-те и 60-те години на XX век.

Само преди месец Amazon MGM сключи ключово споразумение с фамилията Броколи – стожери на 007-легендата – и продуцента Майкъл Уилсън, с което придоби творчески контрол над бъдещите филми. Миналата седмица пък беше обявено, че продуцентите на Спайдърмен и Хари Потър – Ейми Паскал и Дейвид Хейман – ще застанат зад следващата част от франчайза.

Очаква се новата лента да бъде рестартиране на поредицата, в което ще видим младия Бонд в зората на кариерата му – с ретро автомобили, атмосфера от Студената война и класически стил. Според източник, цитиран от The Sun, „смъртта на Даниел Крейг в последния филм все още е прясна в съзнанието на феновете. Не могат просто да се престорят, че не се е случила. Затова сега обмислят да разкажат историята на по-млад Бонд, в различна епоха.“

Актьорът Даниел Мейс (Line of Duty), гост в подкаста We’re Not Getting Any Younger, сподели слухове, които е чул от свои колеги:

„Чух, че ще търсят много млад актьор и ще се върнат към корените – към 60-те години, с всички онези ретро коли и атмосфера. Ще започнат отначало. Мисля, че ще е доста яко.“

В свое съвместно изявление новите продуценти Паскал и Хейман коментираха: „Джеймс Бонд е един от най-емблематичните образи в историята на киното. За нас е чест да поемем щафетата от Барбара Броколи и Майкъл Уилсън, които създадоха толкова изключителни филми. Радваме се и сме вдъхновени да запазим духа на Бонд жив, докато той се впуска в следващото си приключение.“

Макар че Amazon MGM вече контролира творческото направление на бъдещите продукции, Броколи и Уилсън ще останат съсобственици на франчайза – факт, който ще гарантира приемственост и баланс между новото и класическото.

След напускането на Даниел Крейг след No Time to Die (2021), много фенове и медии спекулират кой ще го наследи в ролята. Сред имената, които се спрягат, са Том Холанд (Spider-Man), Лео Уудол (One Day), Херо Файнс-Тифин (After) и Джейкъб Елърди, който впечатли публиката с ролята си в Saltburn.