Музиката е спасила живота на Лизо след съдебните искове срещу нея

Американската певица Лизо каза, че е била на "много тъмно" място, но музиката е спасила живота ѝ, след като трима бивши танцьори подадоха иск срещу нея, предаде Пи Ей мидия/ДПА, цитирана от БТА.

Искът беше подаден през август миналата година в Лос Анджелис от Ариана Дейвис, Кристъл Уилямс и Ноел Родригес, които обвиниха носителката на "Грами" и компанията ѝ в сексуален тормоз, засрамване заради теглото им и създаване на враждебна работна среда, докато са били на турне с нея.

Лизо тогава описа обвиненията като "изключително трудни и разочароващи", казвайки, че те са "толкова невероятни, колкото звучат".

В първото си интервю, в което засяга темата, изпълнителката каза в подкаста на актрисата Кики Палмър, че през последната година и половина е имала нужда от време, за да се справи и да израсне като личност.

"Буквално изживявах мечтата си и тогава турнето приключи, а трима танцьори ме атакуваха със съдебен иск", сподели Лизо.

Носителката на "Грами" каза, че най-много са я разстроили отправените срещу нея обвинения в сексуален тормоз, наричайки тези твърдения "глупави" и "смешни".

Lizzo talks to Keke Palmer about the lawsuits filed by her ex-dancers:



“That period of my life was very dark because of the feeling of betrayal. Not because I was like, ‘Oh my God, I did something wrong.’ It was like the wind was knocked out of me by people that I cared about.” pic.twitter.com/weBcRXp4hw