Отказаха условно освобождаване на убийцата на техано певицата Селена

Йоланда Салдивар, осъдената убийца на латино звездата Селена Кинтания-Перес, наричана Кралицата на техано музиката, получи отказ на искането си за условно освобождаване, съобщи Ройтерс.

Съветът по помилванията и предсрочното освобождаване в щата Тексас обяви решението си дни преди да бъдат навършени 30 години от смъртта на звездата.

