Изненада: Дензъл Уошингтън бе кръстен и стана свещеник ВИДЕО

69-годишният актьор Дензъл Уошингтън стана свещеник, той бе кръстен и получи разрешение за свещенослужение, съобщи Today, цитиран от NOVA.

Церемонията се състоя в църквата Kelly Temple of God in Christ, разположена в Харлем, Ню Йорк. В същото време църквата First Jurisdiction Church of God in Christ Eastern New York излъчи службата на живо във Facebook.

„След седмица ще стана на 70. Отне известно време, но ето ме“, каза той. По-рано актьорът е говорил за отношението си към религията и твърдото следване на убежденията си, въпреки че в Холивуд има малко религиозни хора.

Дензъл Уошингтън е двукратен носител на Оскар и преди това беше номиниран за Златен глобус за поддържащата си роля в Гладиатор 2. Церемонията по награждаването ще се състои на 5 януари.