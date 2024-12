Сондата "Паркър" е невредима след рекордното си приближаване до Слънцето

Сондата "Паркър" е "в безопасност" и функционира нормално, след като успешно извърши най-близкото досега прелитане край Слънцето на обект, създаден от човека, предаде Ройтерс, позовавайки се на НАСА.

В навечерието на Коледа космическият апарат премина само на 6,1 милиона километра от слънчевата повърхност, навлизайки във външната атмосфера на Слънцето, известна като корона.

Мисията на сондата "Паркър" е да помогне на изследователите да научат повече за най-близката до Земята звезда, пояснява БТА.

От НАСА съобщават, че оперативният екип от Лабораторията по приложна физика към университета "Джонс Хопкинс" е получил сигнал от сондата малко преди полунощ в четвъртък.

Очаква се космическият апарат да изпрати подробни телеметрични данни за състоянието си на 1 януари, допълват от НАСА.

Движейки се със скорост до 692 000 километра в час, сондата "Паркър" е понесла температури до 982 градуса Целзий, се посочва още на сайта на американската космическа агенция.

