Откриха вкаменелости на непознат досега хищник отпреди зората на цивилизацията в Египет (СНИМКИ)

В пустинните райони на Египет учените откриха вкаменелости на непознат досега вид месоядно животно, живяло преди около 30 милиона години. Откритието, публикувано в изданието "Нешънъл", хвърля нова светлина върху древните екосистеми на Северна Африка.

Според изследователите този древен бозайник, сравним по размери с леопард, е обитавал някогашните гори на района, които днес са част от пустинята Фаюм. Тези гори са били дом и на ранни предшественици на хипопотамите и слоновете. Благодарение на изключително острите си зъби и мощните си челюстни мускули, новооткритият хищник вероятно е заемал водещо място в хранителната верига на праисторическата епоха.

Водещият палеонтолог на изследването, д-р Шурук ал Ашкар, описва находката като „мечта за учените в тази област“. Тя разказва, че екипът ѝ е работил неуморно, анализирайки скални пластове на възраст около 30 милиона години. „Точно когато бяхме на път да завършим експедицията, един от колегите ми забеляза впечатляващи зъби, стърчащи от земята“, разкрива Ал Ашкар.

Изследването, проведено с подкрепата на Университета в Мансура и Американския университет в Кайро, допринася за разбирането на древните екосистеми и миграциите на хищниците между континентите. „Нашата цел е да разберем по-задълбочено сложните взаимоотношения между тези древни хищници и средата им на живот“, подчертава Ал Ашкар.

Новото откритие е наречено бастетодон, вдъхновено от древноегипетската богиня Бастет, изобразявана с глава на котка. Животното притежавало къса, котешка муцуна и зъби, напомнящи на съвременните големи хищници. Учените предполагат, че неговите родственици са мигрирали от Африка и впоследствие са се разпространили в Азия, Европа, Индия и Северна Америка. Потомците на бастетодона, живели преди 18 милиона години, вероятно са били сред най-големите месоядни бозайници в историята.

