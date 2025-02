Ози Озбърн разказва за тежкото си здравословно състояние в нов документален филм

Рок легендата Ози Озбърн ще говори откровено за здравословните си изпитания в предстоящ документален филм, който ще излезе по-късно тази година в платформата Paramount+.

78-годишният музикант е претърпял седем операции през последните пет години, включително четвърта гръбначна операция през септември 2023 г. Освен това той тайно се бори с болестта на Паркинсон още от 2003 г. Новата продукция, озаглавена Ozzy Osbourne: No Escape From Now, е създадена в партньорство с MTV и семейство Озбърн.

Филмът ще предостави искрен и задълбочен поглед върху тежките изпитания, през които преминава рок звездата, след като животът му се преобръща през 2019 г. след тежко падане. Това събитие не само принуждава Ози да отложи своето прощално солово турне, но и го изправя пред усложнения като пневмония и обострена диагноза на Паркинсон.

Говорейки за документалния филм, Озбърн сподели: "Последните шест години бяха едни от най-трудните в живота ми. Имаше моменти, в които мислех, че това е краят. Но музиката и създаването на два албума ме спасиха. Без нея щях да полудея."

Съпругата му, 72-годишната Шарън Озбърн, допълва: "Този филм е честен разказ за случилото се с Ози през последните години. Той показва не само трудностите, но и невероятната му смелост да се справя с тежките здравословни проблеми, включително болестта на Паркинсон. Надяваме се тази история да вдъхнови хора, които се сблъскват със същите предизвикателства."

Снимките на продукцията започват през 2022 г., по време на записите на албума Patient Number 9, и ще продължат до лятото. Филмът ще проследи и подготовката на Озбърн за дългоочаквания концерт Back to the Beginning на Black Sabbath, който ще се проведе през 2025 г. на Villa Park в Бирмингам.

През последните месеци Ози Озбърн разкри повече подробности за здравословното си състояние. В интервю за SiriusXM той заяви: "Знам, че често се оплаквам, че не мога да ходя, но в крайна сметка съм жив. Много хора не стигнаха дотук. Опитвам се да се изправя отново на крака."

Въпреки че легендарната група Black Sabbath не е свирила в оригиналния си състав от 2005 г., през това лято ще се състои историческо събиране. Озбърн, Тони Айоми, Гийзър Бътлър и Бил Уорд ще се качат на сцената за първи път от 20 години насам, за да изнесат специален концерт в родния си Бирмингам.

Макар през март 2024 г. Ози да изрази съмнения относно завръщането си на сцена, сега той намеква, че може да направи "кратък сет" при евентуално включване в Rock and Roll Hall of Fame. Неговото здравословно състояние остава нестабилно, като голямо влияние върху него оказва тежкото падане през 2019 г., довело до разместване на метални шини в гърба му. Те са били поставени още през 2003 г. след инцидент с ATV в дома му в Бъкингамшър.

В интервю за Rolling Stone UK Озбърн разкри: "Втората операция протече ужасно и ме остави почти неподвижен. Мислех, че ще се възстановя след третата, но с последната ми поставиха метална шина в гръбначния стълб. Откриха и тумор в един от прешлените, което наложи допълнителна интервенция. Това беше истинско изпитание."

Съпругата му Шарън, която го подкрепя неотлъчно, присъства на пресконференцията в Бирмингам заедно с китариста Тони Айоми. Тя гордо позира с футболна фланелка на Aston Villa, с името на Ози на гърба, демонстрирайки символично завръщането на легендарния музикант.

Събраните средства от концерта ще бъдат дарени на благотворителни организации, включително фондацията Cure Parkinson’s, болницата Birmingham Children's Hospital и хосписа Acorn Children’s Hospice. Шарън и Ози лично са избрали паркинсоновата фондация като кауза, която ги докосва най-дълбоко.