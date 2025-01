Мелания Тръмп отново привлeче вниманието със своята визия (СНИМКИ)

Мелания Тръмп продължава да бъде в центъра на вниманието със своите модни решения. Най-скорошните ѝ появи – на церемонията по встъпване в длъжност и на вечерния бал – предизвикаха множество коментари, тъй като Първата дама избра две напълно различни визии.

През деня Мелания се появи с палто и пола от копринена вълна на дизайнера Адам Липес, допълнени от елегантна шапка на Ерик Джавитс. За вечерното събитие тя избра ефектна рокля на Hervé Pierre, припомня Hola!.

Този път обаче вниманието на онлайн пространството беше привлечено от нейната небрежна визия по време на сутрешната ѝ разходка с президента Доналд Тръмп във Вашингтон. Мелания придружи съпруга си, който разговаря с репортери, преди да се качи на борда на Marine One за посещение в Ашвил, Северна Каролина.

This was President Trump and Melania’s first trip back on Marine One. 🇺🇸 That’s a proper salute to the Marine! pic.twitter.com/21FkS4Ohsa

Първата дама се появи с черни тесни дънки и пухено яке в маслиненозелен цвят. Визията ѝ беше завършена с черни кубинки, черна плетена шапка и авиаторски очила, които често бяха част от стила на бившия президент Джо Байдън.

Наскоро Мелания сподели своите очаквания и мисли за предстоящия мандат на Доналд Тръмп, като заяви, че този път са по-подготвени и готови за всички задължения и предизвикателства.

First Lady Melania Trump is wearing an olive colored Rag & Bone puffer coat with black leggings and black combat boots today.



She completes her look with a black beanie and a beautiful pair of Victoria Beckham sunglasses.#FashionoftheFirstLady pic.twitter.com/n4tbJwrujB