От френски лукс до дръзка разкрепостеност: Най-впечатляващите тоалети на церемонията по встъпване в длъжност на Тръмп

Церемонията по встъпването в длъжност на Доналд Тръмп отмина, но блясъкът на модата, демонстриран на нея, се коментира и днес в редица агенции и медии, сред които Франс прес, Би Би Си, „Ел“, „Вог“, "Ола", "Гала", „Холивуд рипортър“, „Република“ и др.

При всяко встъпване в длъжност на президенти на САЩ обикновено тоалетите на първата дама се коментират оживено. Мелания Тръмп не изневери на традицията и се появи вчера на церемонията със стилен тоалет в тъмносин цвят, дефиниран от модните експерти като военноморско синьо, съчетан с шапка с огромна периферия, която се превърна в първо препятствие пред Доналд Тръмп и неговите амбиции като президент на САЩ. Заради периферията Тръмп не успя да целуне първата дама и двамата с Мелания размениха нещо като хладна въздушна целувка.

📸 Donald Trump goes to kiss Melania – but her boater-style hat gets in the way pic.twitter.com/q7iYbfzXA8 — Telegraph US (@TelegraphUS) January 20, 2025

Периферията на шапката постоянно криеше и погледа на Мелания, така че нейните реакции на най-бомбастичните изявления на Тръмп останаха неизвестни за множеството и за журналистите, пише БТА.

Melania Trump's Inauguration outfit was ________ pic.twitter.com/vBR19okJKu — HustleBitch (@HustleBitch_) January 20, 2025

Според модните експерти тоалетът на Мелания я е превърнал в нещо като жива версия на главния персонаж от видеоиграта "Кармен Сандиего", адаптирана в сериал на „Нетфликс“.

Melania Trump is Carmen Sandiego! pic.twitter.com/GXhvPZPKWC — Daniel Breland (@RCDad92) January 21, 2025

Тоалетът на Мелания беше въплъщение на политиката на Тръмп „Америка на първо място“ и беше дело на дизайнера от Ню Йорк Адам Липес. Шапката беше дело на неговия колега също от Ню Йорк Ерик Джейвитс.

При първото встъпване в длъжност на Тръмп през 2017 г. Мелания носеше елегантен син тоалет, дело на Ралф Лорън.

Първата дъщеря на Америка – Иванка Тръмп, най-голямата дъщеря на Доналд Тръмп, беше заложила на тъмнозелен тоалет, дефиниран от модните експерти като тоалет в цвят гористо зелено и оприличен от британските медии на тоалетите на британската принцеса Кейт Мидълтън. Той беше дело на Мария Грация Киури, творчески директор на „Кристиан Диор“.

Бившата първа дама Джил Байдън беше със син тоалет, преливащ във виолетово, на Ралф Лорън.

А съпругата на вицепремиера Джей Ди Ванс – Уша Ванс, беше с тоалет в нежно розово на Оскар де ла Рента.

Between Melania Trump and Usha Vance, we now have the most beautiful First and Second Ladies in history. pic.twitter.com/0M5GIUcRoP — Dr Vincent Sativa 🇺🇸 (@The_Weed_Shop) January 21, 2025

Италианският премиер Джорджа Мелони не изневери на стила си - костюм с панталон, но този път от черно кадифе, съчетани с бяла риза.

Auguri di buon lavoro al Presidente @realDonaldTrump per l’inizio del suo nuovo mandato alla guida degli Stati Uniti d’America. Sono certa che l’amicizia tra le nostre Nazioni e i valori che ci uniscono continueranno a rafforzare la collaborazione tra Italia e USA, affrontando… pic.twitter.com/sPvUmNK2jH — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 20, 2025

На тържествената церемония имаше и някои по-странни разбирания за елегантност. Сенаторът от Демократическата партия Джон Фетърман се появи с шорти и суитшърт с качулка., a приятелката на технологичния магнат Джеф Безос – Лорън Санчес, беше дръзко разгърдена, така че всички да разгледат и сутиена ѝ.

When John Fetterman is dressed more appropriately than Lauren Sanchez pic.twitter.com/RY0Qk8bUKN — Liz 🦋 🇺🇸 (@ElizabethSolle2) January 20, 2025