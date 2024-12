Доли Партън обясни защо съпругът ѝ не я придружава на събития

Доли Партън е омъжена от 58 години, но вероятно можете да преброите на пръстите на едната си ръка случаите, в които сте я виждали със съпруга ѝ.

Легендарната звезда наскоро се появи в подкаста „Dumb Blonde“ на Бъни Зо и разказа за съпруга си Карл Дийн.

Сега 78-годишната певица заяви, че 82-годишният ѝ съпруг отказва да ходи с нея на награждавания, пише Си Ен Ен.

„Той обича музиката, но ни най-малко не се интересува от това да бъде в нея. И той ми го каза направо в началото", каза Партън.

Партън сподели, че е молила съпруга си да отиде с нея на едно събитие през 1967 г., когато е спечелила награда за песен на годината на BMI.

„Наех му смокинг и го помолих да дойде и той го направи. Но цялата вечер се чувстваше изключително неловко“, разказа певицата.

