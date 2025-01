Арестуваха служител на хотела, в който загина Лиъм Пейн

Аржентинските власти са задържали служител в хотела, от чийто балкон загина вокалистът на "Уан дайрекшън" Лиъм Пейн през октомври м.г., съобщи британското издание "Мирър", предава БТА.

Есекиел Давид Перейра (21 г.), който е обвинен, че е снабдявал музиканта с наркотици преди смъртта му, се е предал на органите на реда. По-рано съд в Аржентина постанови младият мъж да бъде задържан в предварителния арест.

На 3 януари беше задържан сервитьорът Брайън Паис, който също е заподозрян, че е снабдявал Пейн с наркотици.

Hotel employee accused of selling drugs to Liam Payne reportedly surrenders to police https://t.co/HbYcDh8kE2