Райън Рейнолдс се подиграл на Джъстин Балдони, базирайки персонаж от "Дедпул и Върколака" на него

Напрежението между актрисата Блейк Лайвли и нейния колега и режисьор Джъстин Балдони изглежда е намерило отражение в друг хитов филм от 2024 година, породило допълнителни скандали в Холивуд.

Брайън Фрийдман, адвокат на Балдони, обвини съпруга на Лайвли – актьора Райън Рейнолдс, че чрез героя Найспул във филма "Дедпул и Върколака" си е направил подигравка с Балдони и неговия предполагаем "псевдо-мил характер". Героят, който според зрители е вдъхновен от Балдони, демонстрира токсична позитивност, за да прикрие неподходящото си поведение.

„Ако съпругата ти е жертва на сексуален тормоз, ти не се подиграваш на Джъстин Балдони,“ заяви Фрийдман в интервю за The Megyn Kelly Show. „Няма съмнение, че става дума за Джъстин. Всеки, който е гледал този герой с кок на главата, би направил връзката. Ако някой твой близък сериозно е претърпял сексуален тормоз, това не е нещо, с което да се шегуваш.“

Was Ryan Reynolds taking a shot at Justin Baldoni with his "Nicepool" character in new "Deadpool" movie?



Baldoni's attorney Bryan Freedman: "There's no question it relates to Justin...If someone is seriously sexually harassed you don't make fun of it, it's a serious issue."… pic.twitter.com/vuDgShvK84