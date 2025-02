Райън Рейнолдс пусна неуместна шега за съдебната битка на Блейк Лайвли с Джъстин Балдони (ВИДЕО)

Актьорът Райън Рейнолдс не пропусна възможност да се пошегува със съдебната драма около съпругата му Блейк Лайвли и Джъстин Балдони по време на събитието SNL 50: The Anniversary Special в Ню Йорк.

В клип от шоуто, Тина Фей и Ейми Полър се обърнаха към звездата от "Дедпул", който седеше в публиката до съпругата си Блейк.

Ryan Reynolds & Blake Lively have a huge set of balls. They went on #SNL50thAnniversary just to make fun of bullying Justin Baldoni right before they go to trial for bullying Justin Baldoni. Are they crazy? 🤡



