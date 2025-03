Съпругът на Доли Партън, Карл Дийн, почина на 82 години

Карл Дийн, дългогодишният съпруг на легендарната кънтри певица Доли Партън, почина на 82-годишна възраст.

В изявление, публикувано на 3 март на официалните ѝ страници в социалните мрежи, Партън съобщи, че Дийн е издъхнал същия ден в Нешвил, Тенеси. Причината за смъртта не беше посочена.

„Карл и аз споделихме много прекрасни години заедно. Думите не могат да опишат любовта, която изпитвахме един към друг в продължение на повече от 60 години. Благодаря ви за молитвите и съболезнованията“, заяви Доли Партън.

В съобщението се уточнява, че Дийн ще бъде изпратен в последния си път на частна церемония, на която ще присъстват само най-близките членове на семейството.

Макар че песните ѝ често разказват за разбити сърца и изневери, Партън среща своята единствена истинска любов още на 18-годишна възраст, в същия ден, когато се премества в Нешвил.

„Бях изненадана и поласкана, че докато ми говореше, той ме гледаше в очите – нещо, което рядко ми се случваше“, разказва Партън за първата им среща пред пералнята Wishy Washy. „Той наистина изглеждаше искрен в желанието си да ме опознае.“

Две години по-късно, на 30 май 1966 г., двамата сключват брак в Джорджия. Карл Дийн беше бизнесмен, собственик на компания за асфалтиране в Нешвил. През годините Партън често говореше с обич за неговата майка, Вирджиния „Джини“ Бейтс Дийн, наричайки я „Мама Дийн“.

Dolly Parton's husband of 60 yrs has d. at 82.

Carl Dean & an 18 yr old Dolly 1st met outside of a Nashville laundromat.



A conversation began.



Dolly: "I was surprised & delighted that while Carl talked to me, he looked at my face, a rare thing for me." pic.twitter.com/CU0M2rrrGG