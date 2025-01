По-голям и по-опасен вид от най-смъртоносния паяк в света бе открит в Австралия (ВИДЕО)

Австралийски учени са открили по-голям и по-отровен вид Сиднийски фуниевиден паяк - един от най-смъртоносните в света, предадоха Ройтерс и ДПА.

Новият вид, наречен "Биг Бой" (Голямо момче), е забелязан в Нюкасъл, на 170 километра северно от Сидни.

"Този паяк е по-едър, отровните му жлези и зъбите му са много по-големи", казва откривателят му Кейн Кристенсен, цитиран от БТА.

Досега се смяташе, че Сиднийският фуниевиден паяк, чието ухапване е сред най-смъртоносните за хората, е един-единствен вид.

В изследване, публикувано в списание BMC Ecology and Evolution, учени от Института за анализ на промените в биоразнообразието "Лайбниц" в Германия, Австралийския музей в Сидни и университета "Флиндърс" разграничават три различни вида Сиднийски фуниевидни паяци. Те са известният досега Atrax robustus, южният Atrax montanus и най-едрият - нюкасълският Atrax christenseni, кръстен на Кейн Кристенсен.

Представителите на вида достигат до девет сантиметра, за разлика от по-често срещания "класически" вид Atrax robustus, чийто размер е пет сантиметра.

