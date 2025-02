Семейство намери над 100 отровни змии в задния си двор (ВИДЕО)

На 4 февруари едно обикновено семейство в Сидни откри, че задният им двор е обитаван от повече от 100 червенокоремни черни змии. Това стана ясно от публикация на лицензирана фирма за залавяне на змии във Facebook. Двойката се свързала с тях, след като забелязали няколко малки змии в градината си.

„През последните две седмици собствениците на дома забелязали няколко червенокоремни змии, които се шмугвали в купчината мулч и излизали от нея“, пише в публикацията. Според Австралийския музей, червенокоремните черни змии са средно големи и силно отровни, срещани по източното крайбрежие на страната.

Първоначално семейството съобщило, че са видели само четири змии за две седмици, затова специалистите очаквали да заловят именно този малък брой влечуги. Но след като един от служителите започнал да разчиства купчината мулч, ситуацията бързо се променила.

„Дилън беше човекът за тази работа и се захвана веднага. Само след няколко минути осъзнахме, че това няма да е обикновен случай,“ разказват от Reptile Relocation Sydney.

