Първа публична поява на Брус Уилис след тежката диагноза (ВИДЕО)

Известният актьор Брус Уилис изрази своята признателност към спасителите в Лос Анджелис, след като поредица от пожари опустошиха града през изминалата седмица.

В рядко черно-бяло видео, публикувано в Instagram профила на съпругата му Ема Хеминг Уилис в четвъртък, актьорът е заснет как се ръкува с двама полицаи от Лос Анджелис.

„Когато види спасител, Брус никога не пропуска възможност да изрази своята благодарност с искрено ръкостискане и думите: ‘Благодаря за службата ви.’ Вчера не беше изключение,“ написа Хеминг в описанието на видеото.

В Instagram Stories тя допълни с текст върху видеото: „На всички спасители: Благодаря за службата ви.“

