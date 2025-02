Обри Плаза с първа поява след смъртта на съпруга ѝ Джеф Баена (ВИДЕО)

Актрисата от хитовия сериал "Белият лотос" Обри Плаза направи първата си публична поява след шокиращата загуба на съпруга си Джеф Баена. Тя се появи на сцената по време на специалното 50-годишно издание на "Saturday Night Live" в неделя вечер, за да представи едно от музикалните изпълнения на вечерта.

"Дами и господа, Майли Сайръс и Британи Хауърд", обяви Плаза от публиката, преди двете певици да изпълнят прочувствен кавър на емблематичния хит на Шиниъд О’Конър „Nothing Compares 2 U”, пише PageSix.

Тази кратка поява на "SNL" се случва малко след като Плаза участва в рекламен клип за Super Bowl заедно с Майкъл Шанън и Бад Бъни, заснет от компанията Ritz.

