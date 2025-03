Почина авторката на "Дневниците на вампира"

Лиза Джейн Смит – писателката, чиито бестселъри "Дневниците на вампира" вдъхновиха един от най-успешните младежки телевизионни сериали на десетилетието, е починала на 66-годишна възраст, съобщава Би Би Си.

Смит публикува първите четири книги от поредицата през 1991 и 1992 г. Историята за любовен триъгълник между двама братя вампири и осиротяло младо момиче бързо се превръща в хит сред тийнейджърите. През 2009–2011 г. авторката добавя нова трилогия към сагата.

Но въпреки огромния успех, издателите ѝ вземат изненадващо решение — отнемат ѝ авторските права и я заменят с други писатели. Това обаче не спира Смит. Тя продължава да пише неофициални продължения, публикувайки ги под формата на фенфикшън.

През 2009 г. "Дневниците на вампира" правят своя дебют на малкия екран и бързо се превръщат в любим сериал на милиони зрители по света. В продължение на осем сезона, шоуто завладява феновете със своята драматична, мистична и романтична атмосфера.

Британският Guardian го определя като „вкусна свръхестествена сапунка“, която влиза в златната ера на вампирската мания, редом до "Бъфи, убийцата на вампири", "Здрач" и "Истинска кръв".

