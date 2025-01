Бил Гейтс вярва, че днес би бил диагностициран с аутизъм, ако беше дете

Бил Гейтс споделя, че ако беше дете в днешно време, вероятно щеше да бъде диагностициран с аутизъм. В интервю за The Wall Street Journal, публикувано в петък, 24 януари, преди премиерата на неговата автобиографична книга „Source Code“ на 4 февруари, 69-годишният съосновател на Microsoft разсъждава върху някои черти от своето детство, които според него днес биха се приели като признаци на аутизъм.

„Всички тези термини като синдром на Аспергер и аутистичен спектър са сравнително нови, нали? Някога аутизмът имаше доста тясна дефиниция, която беше ясно разпознаваема,“ споделя Гейтс.

„Но тази идея, че ако си бавен в социализацията... Знаете ли, имам навик да се поклащам, което дразни хората, но това също е често срещано поведение за самоувереност. Тогава си дадох сметка, че има известна прилика,“ добавя той.

