Грешна диагноза: Кание Уест има аутизъм, а не биполярно разстройство (ВИДЕО)

Скандалният американски рапър Кание Уест, който не спира да провокира напоследък, призна, че е бил диагностициран с аутизъм. По време на посещение при психолог той разбира, че досегашната му диагноза - биполярно разстройство, е сгрешена. Кание говори за това в новия епизод на подкаста The Download.

Музикантът разказва как съпругата му Бианка Ченсори го убедила да посети отново психиатър за консултация, тъй като се съмнявала, че той наистина има биполярно разстройство. Тя му казала, че познава биполярни хора и неговият характер е много по-различен от техните.

„Тя каза, че не изглеждам като биполярен.​​ Осъзнахме, че всъщност имам аутизъм“, обясни Кание Уест, който от известено време насам се представя само като Йе.​

Рапърът уточни, че след като е получил правилната диагноза, е разбрал по-добре собственото си поведение.

„Например, сложих шапка в подкрепа на Доналд Тръмп. ​​​Казваха ми да не правя това, поради което инатът ми само нарасна.​​ Това е проблем“, заключи рапърът​, цитиран от vesti.bg.

Ye says he’s autistic and not bi-polar.



