Блокираните астронавти на НАСА направиха първата си съвместна космическа разходка (ВИДЕО)

Двамата астронавти на НАСА, които са блокирани на Международната космическа станция (МКС) от почти осем месеца, направиха първата си съвместна космическа разходка в четвъртък, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Суни Уилямс и Бъч Уилмор излязоха в открития космос, за да извършат дейности по поддръжката и да вземат проби от корпуса на станцията за микроби.

"Започваме", каза Уилмор, излизайки от МКС, която се намираше на 420 км над Испания.

NASA’s 2 stuck astronauts take their first spacewalk together. pic.twitter.com/YrAHU6prWx

Двамата астронавти очакваха да останат на борда на станцията само една седмица, когато пристигнаха през юни миналата година.

Новият кораб, с който пристигнаха - капсулата "Старлайнър" на компанията "Боинг", обаче се сблъска с толкова много проблеми, че НАСА реши да я върне без екипаж.

Two NASA astronauts, who have been stuck at the International Space Station since last June, have taken their first spacewalk together: pic.twitter.com/VkK9yvi1RC