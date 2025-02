Пийт Дейвидсън похарчи 200 000 долара, за да заличи всичките си 200 татуировки (ВИДЕО)

Актьорът и бивш комик в Saturday Night Live Пийт Дейвидсън е заплатил сериозна сума, за да изглади визията си – според източници, той е похарчил около 200 000 долара за премахването на множеството си татуировки.

„Един ден просто се събуди и реши, че иска да ги премахне, и оттогава процесът продължава от години,“ сподели източник за PEOPLE. Допълнително, втори източник посочи, че тази стъпка бележи ново начало за Дейвидсън, който „е трезвен от септември и е натрупал десетина килограма. Всичко върви страхотно за него. Посоката е правилна, а отзивите за новия му филм са изключително положителни."

По време на промоцията на новия си филм Dog Man в шоуто Today във вторник, 31 януари, Дейвидсън бе искрен относно болезнения процес по премахване на татуировките си.

„Наистина е ужасно, така че ако някой гледа и мисли за татуировка – уверете се, че наистина искате да го направите,“ каза той на водещите Саванна Гътри и Крейг Мелвин, като повдигна ръкава си, за да покаже избледнялите татуировки по предмишницата си. „Те почти са изчезнали.“

Дейвидсън започна дългогодишното си пътешествие към премахването на татуировките през 2020 година и добави, че решението му да стане трезвен е било силен двигател за промяната в неговия външен вид.

„Станах трезвен и се огледах в огледалото – и си казах: ‚Не, кой е този?‘ Трябва да променя нещата малко,“ сподели той.

През юли 2024 година актьорът се записа в оздравителен център, след като търсеше помощ и за справяне с проблеми, свързани с ПТСР и биполярно личностно разстройство през 2023 година.

Татуировките на Дейвидсън включват разнообразни дизайни – от почит към бивши приятелки до портрет на Хилари Клинтън. От 2020 година насам той открито говори за желанието си да ги премахне, за да може да продължи успешно кариерата си в киното.

„Честно казано, никога не си мислех, че ще получа възможност да играя във филми – и наистина го обичам,“ каза Дейвидсън в интервю за Late Night with Seth Meyers през май 2021 година. „Трябва да отделиш около три часа – пристигаш три часа по-рано, за да скриеш всички татуировки. Има причина хората във филмите да нямат толкова много татуировки.“

Пийт обясни, че се надява дългогодишният процес по премахването на татусите да завърши скоро. Освен време, той му е струвал и цяло състояние. Според някои източници актьорът е платил близо 200 000 долара, за да премахне мастилото от кожата си.

I am living for this new healthier/happier Pete Davidson😭😭😭 pic.twitter.com/0G9X3UBeHZ

— QueenRaeLyn💜🔜SI25 (@QueenRaelynR6) February 1, 2025

Обикновено лазерното премахване на татуировки е най-предпочитаното решение и се извършва от лицензиран дерматолог или хирург. При някои случаи се прилагат и хирургично отстраняване или дермабразия – процедурите могат да изискват анестезия в зависимост от индивидуалната болева чувствителност и конкретния метод.

Някои от по-популярните татуировки на Дейвидсън включват и надписа „My girl is a lawyer“, което беше препратка към бившата му приятелка Ким Кардашиян, след като тя успешно издържа изпита за адвокати през декември 2021 година.

Освен това, на тялото му имаше и инициали „KNSCP“ (инициалите на Ким и нейните четири деца – Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм, които тя има с бившия си съпруг Кание Уест), както и незабравим елемент, вдъхновен от участието му в скеч от SNL с реалити звездата, на 44 години, с добавени имената „Aladdin“ и „Jasmine“ и символ на безкрайност, вдъхновен от целувка в един от скечовете.

Неотдавна стана ясно, че Дейвидсън продължава да поддържа контакт с почти всички свои бивши. Той и Ким все още комуникират от време на време. "Той е добър човек и всички му пожелават успех.“, казва запознат с контактите на Пийт.