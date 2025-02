След кратка битка с рака почина актриса от "Игра на калмари"

Една от обичаните актриси от хитовия сериал на Netflix „Игра на калмари“ – Ли Джу-щил, почина три месеца след като бе диагностицирана с рак.

81-годишната Ли Джу-Щил, изигра ролята на Парк Мал Сун – майка на Хуанг Джун Хо и мащеха на Хуанг Ин Хо във втория сезон на световния хит на Netflix. Според информация на южнокорейския национален вестник The Chosun Ilbo, актрисата е починала в неделя в семейния си дом в град Уиоджонбу.

След новината за кончината ѝ социалните мрежи се изпълниха с трогателни съобщения от почитатели на актрисата. Един от тях написа в X: „Оооо, неее! Любимата ми баба, нека душата ѝ почива в мир.“ Друг почитател сподели: „Нека душата ѝ почива в мир“, а трети добави: „Тя беше феноменална актриса. Почивай в мир.“

