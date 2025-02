Актрисата Барби Хсу почина внезапно от пневмония

Тайванската актриса Барби Хсу, участвала в телевизионната драма Meteor Garden, много популярна в Азия, е починала на 48 години след пневмония, предизвикана от грип, съобщиха световните осведомителни агенции, цитирани от БТА.

Позната с прякора Big S, Хсу е починала по време на семейна почивка в Япония, съобщи сестрата ѝ Ди Хсу, като новината се превърна в най-търсената на популярния китайски микроблог Вейбо (Weibo).

„Моята най-скъпа и добросърдечна сестра Барби Хсу почина от пневмония“, пише Ди в изявление. „Благодарна съм, че бяхме сестри в този живот и че имахме възможността да се грижим една за друга и да прекарваме време заедно. Винаги ще ѝ бъда благодарна и ще ми липсва“.

