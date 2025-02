Ето как правилно да съхраняваме бананите

Бананите са един от най-обичаните и удобни за консумация плодове, но бързото им покафеняване често се оказва разочарование. Според последни изследвания причината може да е в начина, по който ги съхраняваме.

Организацията за намаляване на хранителните отпадъци Wrap разкрива, че домакинствата във Великобритания изхвърлят 1.4 милиона банана дневно, което представлява загуба от впечатляващите 80 милиона паунда годишно. Данните, публикувани от търговската верига Sainsbury's, показват, че 30% от британците изхвърлят бананите, щом забележат дори малка натъртена или черна точка по жълтата кора.

Но защо бананите се развалят толкова бързо? Специалисти разкриват, че мястото, където ги съхраняваме, играе ключова роля. Една от най-честите грешки е поставянето им в купа с други плодове.

Подобно на много плодове, бананите отделят хормон за растеж, наречен етиленов газ. Когато плодове, които произвеждат етилен, се съхраняват заедно, процесът на зреене и разваляне се ускорява.

Експертът по хранен Ема Мейсън обяснява: „Дори след като са откъснати, бананите продължават да произвеждат етиленов газ от стъблата си, който ускорява зреенето на останалата част от плода.“

На своя сайт Kitchen Mason тя съветва да съхраняваме бананите на хладно място, но не в хладилника. „Не слагайте бананите в хладилника! Те не са свикнали с ниските температури, тъй като растат в горещи страни. Охлаждането спира производството на етиленов газ и влошава вкуса – кората почернява, а плодът става неапетитен,“ предупреждава Мейсън.

Прост трик за по-дълга свежест

