Защо не трябва да съхранявате млякото на вратата на хладилника

Съхранението на млякото във вратата на хладилника изглежда като логично решение – бутилката стои изправена, лесно достъпна и няма риск от разливане. Но според експерти, това е една от най-често срещаните грешки, които могат значително да съкратят срока на годност на храната.

Проучване на Beko разкрива, че неправилната организация на хладилника е една от основните причини за хранителни отпадъци.

Сала Сън, ръководител на продуктовия мениджмънт, обяснява: "Начинът, по който подреждаме храната в хладилника, може да бъде от ключово значение за намаляване на хранителните отпадъци. Повечето хора не осъзнават, че лошата организация не е просто естетически проблем – тя пряко влияе на срока на годност на храните и на бюджета на домакинството."

