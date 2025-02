Сгоден ли е Хенри Кавил? Гаджето му показа огромен диамантен пръстен! (СНИМКИ)

Холивудската звезда Хенри Кавил и годеницата му Натали Вискузо направиха запомнящо се първо публично появяване като сгодена двойка, присъствайки на церемонията по връчването на наградите AACTA в Бризбейн, Австралия. На събитието вниманието беше приковано към Натали, която сияеше не само с безупречния си стил, но и с впечатляващия годежен пръстен, който издаде щастието на двойката, която наскоро се сдоби с първото си дете. Двамата изглеждаха безкрайно щастливи и влюбени, докато дефилираха по червения килим.

Любовната история на Хенри и Натали започва през 2021 г., а наскоро те станаха родители за пръв път. Слуховете за годежа им започнаха да се въртят още преди официалното потвърждение, когато Натали бе забелязана с елегантен диамантен пръстен по време на разходка.

It looks like Henry Cavill and Natalie Viscuso are engaged! 💍 After recently welcoming their first child, she flashed a huge rock on *that* finger at the 2025 AACTA Awards in Australia. pic.twitter.com/jFSVPdEqRg