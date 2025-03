Донатела Версаче се оттегли от поста творчески директор на Versace

Италианската модна дизайнерка Донатела Версаче се оттегли от поста творчески директор на "Версаче", съобщават световните осведомителни агенции, позовавайки се на собственика на марката "Капри холдинг" (Capri Holding).

"Донатела Версаче ще заеме длъжността на главен посланик на марката", се казва в публикация на модната къща в социалната мрежа Екс.

За нов творчески директор е назначен Дарио Витале. Той ще встъпи в длъжност на 1 април тази година. Витале идва от "Миу Миу" (Miu Miu), собственост на "Прада груп" (Prada Group).

Новината за оттеглянето на Донатела Версаче от поста идва на фона на съобщенията, че "Прада" е близо до сделка за закупуването на "Версаче" от "Капри", след като се съгласи на цена от близо 1,5 милиарда евро (1,6 милиарда долара), отбелязва Ройтерс.

