Обри Плаза и Джеф Баена били разделени месеци преди трагичната му смърт

Според доклад на съдебния лекар в Лос Анджелис, актрисата Обри Плаза и режисьорът Джеф Баена са били разделени няколко месеца преди смъртта му. Двамата се разделили през септември 2024 г., а само месец по-късно Баена направил „тревожни изказвания“ пред Плаза, които я накарали да се обърне към приятел, като го помолила да провери състоянието на съпруга ѝ.

След въпросната проверка през октомври 2024 г. Баена започнал терапия. Документите от съдебния лекар разкриват, че режисьорът е преминавал през „брачен конфликт“ с Плаза. На 3 януари 2025 г. Баена сложи край на живота си, припомня People.

Последното съобщение, което Плаза получила от него, било изпратено в деня на смъртта му в 10:36 ч. сутринта. По-късно тялото му било открито от човек, който разхождал кучето му и влязъл в дома му.

