60-годишната Кортни Кокс впечатли с перфектна фигура по бански на плажа в Сидни (СНИМКИ)

Звездата от култовия сериал Приятели Кортни Кокс за пореден път доказа, че времето няма власт над нея. 60-годишната актриса бе заснета от папараци по време на почивката си в Сидни, където демонстрира отлична форма в стилен черен бански. Снимките бяха публикувани от международния портал Daily Mail.

На новите кадри Кокс изглеждаше напълно спокойна и уверена, без грим и прическа, наслаждавайки се на слънчевите лъчи. Усмивката ѝ издаваше пълно удоволствие от момента. Компания ѝ правеше нейната 20-годишна дъщеря, която впечатли с цветен бански, подчертаващ стройната ѝ фигура.

