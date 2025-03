Сватбата на Джеф Безос във Венеция: Властите уверяват, че спокойствието няма да бъде нарушено

Властите във Венеция потвърдиха, че градът ще бъде домакин на сватбата на мултимилиардера Джеф Безос и неговата годеница Лорън Санчес, предадоха Асошиейтед прес и АФП, цитирано от БТА.

Въпреки слуховете, че събитието ще доведе до пристигането на стотици знаменитости и ще наруши спокойствието на местните жители и туристите, градската управа категорично опроверга тези твърдения.

В официалното съобщение не се посочва точната дата на сватбата, но според италианските медии празненствата ще се състоят между 24 и 26 юни и ще продължат няколко дни.

"Множеството спекулации и фалшиви новини относно сватбата на Джеф Безос са напълно неоснователни", заявиха венецианските власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Джеф Безос е основател и най-голям индивидуален акционер в "Амазон" (Amazon), както и собственик на в. "Вашингтон пост". Венеция вече е била сцена на звездни сватби, като тази на Джордж и Амал Клуни през 2014 г.

Градските власти уточниха, че на сватбеното тържество на Безос и Санчес ще присъстват само 200 гости. Те ще бъдат настанени така, че да не се нарушава спокойствието на Венеция, нейните жители и туристи. Управата подчерта, че градът има богат опит в провеждането на международни събития от много по-голям мащаб.

"Венеция е свикнала да бъде сцена на значими събития всяка седмица, без това да има съществено въздействие върху града", заявиха от управата, посочвайки като примери срещите на върха на Г-20 и Г-7, биеналетата за архитектура и кино, както и множество частни събития и ВИП сватби.

Според съобщения в италиански и международни медии организаторите на сватбата на Безос вече са резервирали стаи в луксозните хотели на Венеция, както и голям брой гондоли и водни таксита за края на юни. Властите обаче отрекоха тези твърдения и увериха, че основен приоритет остава нормалното функциониране на града.

„Съвместно работим и подкрепяме организаторите, за да гарантираме, че събитието ще бъде напълно съобразено с крехкостта и уникалността на града ни", заяви кметът на Венеция Луиджи Бруняро, цитиран от Асошиейтед прес.

Why Jeff Bezos and Lauren Sánchez’s extravagant wedding won’t cause disruptions in Venice https://t.co/kUVwbNenCV pic.twitter.com/vO4JEvmXUl