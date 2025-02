Бившата на Никълъс Кейдж го съди заради побой от сина им

Холивудската звезда Никълъс Кейдж се оказва в центъра на съдебна битка, след като бившата му съпруга Кристина Фултън заведе дело срещу него и техния син Уестън Копола Кейдж. Искът, подаден почти година след предполагаемото нападение над Фултън, повдига сериозни обвинения срещу актьора, включително небрежност и бездействие спрямо психичното здраве на сина му.

През юли 2024 г. Уестън беше арестуван по обвинения в нападение със смъртоносно оръжие и освободен под гаранция. Година по-късно Фултън заведе съдебен иск срещу Кейдж, в който го обвинява, че е знаел за проблемите на сина им, но не е направил нищо, за да предотврати насилието.

В иска си Фултън твърди, че 61-годишният актьор многократно е осигурявал финансова подкрепа на сина им, включително жилище в близост до своето в Лос Анджелис, но не е взел необходимите мерки, за да гарантира безопасността на околните. Освен това тя заявява, че Кейдж е позволявал на Уестън да употребява алкохол, въпреки историята му на злоупотреба с вещества, и че многократно го е освобождавал от ареста, без да предприема стъпки за неговото лечение.

„Никълъс е знаел или е трябвало да знае, че Уестън представлява сериозна и непосредствена опасност за другите, включително ищеца“, се посочва в съдебния документ. Фултън твърди, че актьорът не е осигурил на сина им необходимата психиатрична помощ и не е наложил граници, които да ограничат предполагаемото му насилствено поведение.

Според иска, Фултън е претърпяла тежки физически и емоционални травми след нападението. Тя твърди, че синът ѝ я нападнал в асансьора, фоайето и паркинга на сградата, където той живее, причинявайки ѝ „животозастрашаващи наранявания“. Сред тях са изброени мозъчно сътресение, контузии, сериозна травма на окото, зъбни увреждания и посттравматично стресово разстройство.

