Тайгър Уудс потвърди връзката си с Ванеса Тръмп: "Животът е по-хубав с теб" (СНИМКИ)

Тайгър Уудс официално потвърди романтичната си връзка с Ванеса Тръмп, бившата съпруга на Доналд Тръмп-младши, почти две седмици след като новината бе първо оповестена от изданието „Page Six“.

„Любовта витае във въздуха, а животът е по-хубав, когато си до мен!“, сподели 49-годишният голф шампион в социалната мрежа X, публикувайки и две романтични снимки с 47-годишната Ванеса.

„Очакваме с нетърпение съвместното си пътуване в живота“, добави още той, като призова медиите и феновете да уважават личното пространство на двойката в този момент.

Love is in the air and life is better with you by my side! We look forward to our journey through life together. At this time we would appreciate privacy for all those close to our hearts. pic.twitter.com/ETONf1pUmI