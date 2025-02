Дрю Баримор празнува 50-годишен юбилей днес

Днес, на 22 февруари 2025 година, Дрю Баримор отбелязва своя 50-годишен юбилей. Родена през 1975 година в Калвър Сити, Калифорния, тя е част от прочутата актьорска династия Баримор, която оставя дълбок отпечатък в историята на киното. Тя е дъщеря на известното семейство филмови актьори Джон Дрю Баримор и Джейд Баримор .

Дрю започва своята кариера още като бебе, участвайки в реклама на кучешка храна на едва 11 месеца. Истинският пробив идва с ролята ѝ на малката Герти във филма на Стивън Спилбърг "Извънземното" (1982), когато е само на седем години. Тази роля я изстрелва към световната слава и я утвърждава като едно от най-обещаващите деца-актьори на своето време.

Въпреки ранния успех, животът на Дрю не е без предизвикателства. Тя има трудно детство – започва да пуши цигари на 9 години, да употребява алкохол на 11, марихуана на 12 и кокаин на 13. На 14-годишна възраст прави опит за самоубийство, като си прерязва вените на ръката с кухненски нож. Едва 15-годишна, тя пише автобиография "Little Girl Lost". Неколкократно е потвърждавала своята бисексуалност. Силната воля и подкрепата на близките ѝ помагат да преодолее тези трудности и да се върне към актьорската си кариера.

Happy 50th birthday to the talented Drew Barrymore!



What is your favorite role from the actress? 💭 pic.twitter.com/m2NBrOgJDH