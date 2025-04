"Успех в следващото ти пътуване“: Том Круз почете Вал Килмър

62-годишният актьор Том Круз почете своя скъп приятел и колега Вал Килмър, който почина по-рано тази седмица вследствие на пневмония. С думите си на сцената Круз не просто отдаде почит на легендата от Холивуд, но докосна сърцата на всички присъстващи.

„Бих искал да почета един скъп приятел – Вал Килмър,“ започна Том Круз по време на своето участие на престижното филмово събитие CinemaCon в Лас Вегас, съобщава Variety.

„Не мога да опиша колко дълбоко уважавам неговото творчество, колко съм благодарен и поласкан, че прие поканата да се включи в Top Gun, а по-късно и в Top Gun: Маверик.“

Круз и Килмър – познати на публиката като Маверик и Айсмен – се запознават на снимачната площадка на оригиналния „Топ Гън“ през 1986 г. и отново се събират пред камерата 36 години по-късно за продължението на хитовата продукция. Тогава Вал Килмър, вече в тежко здравословно състояние, прави смело завръщане, въпреки загубата на глас в резултат на борбата си с рак на гърлото.

„Мисля, че би било хубаво да отделим един момент заедно – той обичаше киното, и даде толкова много на всички нас,“ продължи Круз.

„Нека просто си спомним за всички прекрасни моменти, които споделихме с него. Успех в следващото ти пътуване, приятелю.“

Tom Cruise pays tribute to Val Kilmer, as heartbreaking details emerge about Val's final days and years. pic.twitter.com/MbzrbceBKg