Елтън Джон плакал неутешимо 45 минути, когато осъзнал, че "не му остава много време"

Елтън Джон не сдържал сълзите си цели 45 минути, докато записвал последния си албум. Причина за емоционалния срив на 77-годишната музикална легенда се оказала дълбоката лична тематика на новата му песен „When This Old World Is Done With Me“, чийто текст го накарал да се замисли сериозно за собствената си смъртност.

Песента, написана от дългогодишния му партньор и текстописец Бърни Тоупин, е финалният трак в албума „Who Believes In Angels?“, създаден в сътрудничество с Бранди Карлайл и очакван на пазара на 4 април.

„Когато получих текста от Бърни, започнах да пиша мелодията и си помислих, че е много красива песен. Но когато стигнах до припева, разбрах, че е за моята собствена смърт. Когато си на моята възраст – почти 100-годишен – започваш да се питаш колко време ти остава. Имам деца, имам прекрасен съпруг, всичко това ме накара да осъзная смъртността си. Когато изпях припева, просто рухнах и плаках цели 45 минути. Всичко е заснето на видео,“ сподели Елтън.

Певицата Бранди Карлайл, която записва албума заедно с него, потвърждава колко силен и човешки е бил този момент.

„Той плачеше истински. Бих искала всички да го видят, защото беше толкова искрено – дълбоко уязвимо и човешко. В такива моменти хората забравят, че ги снимат, и точно това прави ситуацията истински интересна,“ казва Карлайл.

В интервю за подкаста Smartless Елтън признава още, че никога не си е представял, че ще стане соло звезда. Той дори определя новия албум като „най-добрия от четири десетилетия насам“.

„Никога не съм се виждал като соло изпълнител. Когато бях в групата си Bluesology, реших да рискувам и отидох в Liberty Records с желанието да пиша собствени песни. Тогава човекът от звукозаписната компания ми подаде един плик с текстове от Бърни Тоупин и така започна всичко. Никога не съм си представял, че ще стана Елтън Джон – световната суперзвезда. Всичко се случи много случайно, което е прекрасно,“ разкрива още изпълнителят.

В кариерата си, продължаваща вече шест десетилетия, Елтън Джон има 10 сингъла и 9 албума, достигнали номер едно във Великобритания, и се е превърнал в една от най-разпознаваемите фигури на световната музикална сцена.

Последното му турне „Farewell Yellow Brick Road“ приключи през юли 2023 г. в Стокхолм след 330 концерта по целия свят. Легендарният музикант вече е категоричен, че няма да предприема нови турнета, за да прекара повече време със семейството си.

Миналия октомври в документалния филм „Elton John: Never Too Late“ изпълнителят отново говори открито за страховете си:

„Питам се какво ще се случи с всичко това, когато мен вече ме няма? Навлизам в последния етап от живота си и не знам колко време още ми остава.“